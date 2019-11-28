Зеленський підписав важливий закон щодо анбандлінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу". Відповідна інформація зазначена на сайті ВР, передає УНН.
"Повернуто із підписом Президента", - зазначено на сайті.
Нагадаємо, 14 народні депутати України ухвалили за основу та в цілому проект закону №2249 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу. Відповідне рішення підтримали 266 народних депутатів України.
Проект Закону№ 2249 про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу передбачає забезпечення виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
За словами авторки законопроекту, народного депутата від фракції “Слуга народу” Роксолани Підласи, проект закону має на меті:
— переходу прав та обов’язків за договорами, укладеними АТ “Укртрансгаз” за результатами процедур закупівель, до нового оператора ГТС України;
— встановлення права нового оператора ГТС укладати договори без процедур закупівель з АТ “Укртрансгаз”, який має для цього необхідні ресурси. Такий захід матиме тимчасовий характер для забезпечення безперервного надання послуг з транспортування новим оператором ГТС.
Під час обговорення законопроекту комітет з питань економічного розвитку рекомендував ВРУ ухвалити даний законопроект за основу та в цілому.