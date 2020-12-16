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Зеленський отримав перший новорічний лист від дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський отримав перший лист із новорічними привітаннями - від дітей із села Вербки Волинської області. Про це Глава держави розповів на своїх сторінках у соціальних мережах, інформує УНН.

Зеленський отримав перший новорічний лист від дітей

“6-Б з Вербки на Волині цьогоріч першим надіслав новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще”, - зазначив Президент.

Додамо, цього року Україна святкуватиме Новий рік в умовах пандемії. Через це у програмі заходів у Києві відбулися певні зміни. Зокрема, головну ялинку відкриватиме не Святий Миколай фізично, а голограма.

Також по країні уже сталося кілька курйозів з новорічними ялинками. Наприклад, у Києві ялинку спочатку прикрасили "відомським" капелюхом замість зірки, який згодом зняли після критики з боку громадськості. У Черкасах ялинку прикрасили "оком Фатіми". Також жваве обговорення в мережі викликала інформація про те, що головна ялинка Дубна, що на Рівненщині, росла на кладовищі, а цього року стане центральною новорічною красунею.

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