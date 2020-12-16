Зеленский получил первое новогоднее письмо от детей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский получил первое письмо с новогодними поздравлениями - от детей из села Вербки Волынской области. Об этом Глава государства рассказал на своих страницах в социальных сетях, сообщает УНН.
"6-Б с Вербки на Волыни в этом году первым прислал новогодние поздравления. От них уютно и тепло на душе. Все пожелания взаимны! Я обязательно приеду еще", - отметил Президент.
Добавим, в этом году Украина будет праздновать Новый год в условиях пандемии. Поэтому в программе мероприятий в Киеве произошли определенные изменения. В частности, главную елку открывать будет не Святой Николай физически, а голограмма.
Также по стране уже произошло несколько курьезов с новогодними елками. Например, в Киеве елку сначала украсили "ведьмовской" шляпой вместо звезды, который впоследствии сняли после критики со стороны общественности. В Черкассах елку украсили "глазом Фатимы". Также активное обсуждение в сети вызвала информация о том, что главная елка Дубна в Ровенской области росла на кладбище, а в этом году станет центральной новогодней красавицей.