Зеленський не знає, що вирішить фракція “Слуга народу” щодо законопроекту про КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський не знає, що вирішить фракція “Слуга народу” щодо законопроекту про оновлення Конституційного суду. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова”, передає УНН.
“Я приїхав з засідання фракції, я не знаю що фракція вирішить з цього питання, тому що там обговорюється багато питань, і у них є їх питання — це місцеві вибори, висновки, що там відбулось”, — сказав Зеленський.
З його слів, народні депутати розбираються зокрема з питанням бюджету.
“Я ще не бачив законопроект, який пропонують наші депутати на чолі зі спікером Дмитром Разумковим, я не знаю деталей, але я згоден з тим, що, як би не хотіли ті чи інші народні депутати розділяти ці питання, у них не вийде вирішити це складне питання, цю проблему. Я вважаю, з цим складом КСУ у нас не буде ніяких кроків вперед”, — заявив Президент.
На його думку, є шанс повністю перезавантажити і почати реформування судової гілки влади.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ та після цього почати процес відбору нових суддів.
Як повідомляв УНН раніше, 2 листопада відбулось засідання фракції “Слуга народу”, на якому планували обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду.