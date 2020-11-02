Зеленский не знает, что решит фракция "Слуга народа" по законопроекту о КСУ

“Я приехал с заседания фракции, я не знаю что фракция решит по этому вопросу, потому что там обсуждается много вопросов, и у них есть их вопрос — это местные выборы, выводы, что там произошло”, — сказал Зеленский.

По его словам, народные депутаты разбираются в частности с вопросом бюджета.

“Я еще не видел законопроект, который предлагают наши депутаты во главе со спикером Дмитрием Разумковым, я не знаю деталей, но я согласен с тем, что, как бы ни хотели те или иные народные депутаты разделять эти вопросы, у них не получится решить этот сложный вопрос, эту проблему. Я считаю, с этим составом КСУ у нас не будет никаких шагов вперед”, — заявил Президент.

По его мнению, есть шанс полностью перезагрузить и начать реформирование судебной ветви власти.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ и после этого начать процесс отбора новых судей.

Как сообщал ранее УНН, 2 ноября состоялось заседание фракции “Слуга народа”, на котором планировали обсудить законопроект об освобождении судей Конституционного Суда.