Зеленський не поїде до Мінська 9 травня - Офіс Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не поїде на парад Перемоги до Мінська на честь 9 травня. Про це в коментарі УНН повідомили в Офісі Президента.
“В Україні зараз карантин. (Президент України Володимир Зеленський — ред.) не поїде, під час карантину він не здійснює закордонних відряджень”, — пояснили в ОП.
Нагадаємо, 5 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив глав інших держав приїхати до Мінська на парад Перемоги.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні заявив, що масові заходи в Україні до 8 та 9 травня не будуть проводитися цього року через карантин.