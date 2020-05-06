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Зеленский не поедет в Минск 9 мая - Офис Президента

Киев • УНН

 • 17394 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на парад Победы в Минск в честь 9 мая. Об этом в комментарии УНН сообщили в Офисе Президента.

Зеленский не поедет в Минск 9 мая - Офис Президента

“В Украине сейчас карантин. (Президент Украины Владимир Зеленский — ред.) не поедет, во время карантина он не совершает иностранных визитов”, — пояснили в ОП.

Напомним, 5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.

Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня заявил, что массовые мероприятия в Украине до 8 и 9 мая не будут проводиться в этом году из-за карантина.

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