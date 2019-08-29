Зеленський - нардепам: менше SMS, будь-ласка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Менше SMS, будь-ласка, більше законів. Ми всі чекаємо. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський на першому засіданні Верховної Ради IX скликання, передає кореспондент УНН.
”Давайте менше зайвих діалогів, давайте працювати... народ чекає. Менше SMS, будь-ласка, більше законів”, - звернувся Президент до нардепів.
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Зеленський також відзначив, що хоче постійно бачити сесійну залу ВР заповненою, а "не лише коли фуршет з нагоди урочистого засідання".
Нагадаємо, представник партії “Слуга народу” Дмитро Разумков очолив ВР IX скликання, а першим заступником голови ВР було призначено Руслана Стефанчука.