Зеленский - нардепам: меньше SMS, пожалуйста

"Давайте меньше лишних диалогов, давайте работать ... народ ждет. Меньше SMS, пожалуйста, больше законов", - обратился Президент к нардепам.

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Зеленский также отметил, что хочет постоянно видеть сессионный зал ВР заполненным, а "не только когда фуршет по случаю торжественного заседания".

Напомним, представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, а первым заместителем председателя ВР было назначено Руслана Стефанчука.