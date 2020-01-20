Зеленський нагадав голові ОБСЄ про важливість спостереження на українсько-російському кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром, міністром європейських і закордонних справ Республіки Албанія, чинним Головою ОБСЄ Еді Рамою. Як повідомили в Офісі Президента, йшлося про розширення мандата моніторингової місії на Донбасі, передає УНН.
“Для нас дуже важливо, що Албанія завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність України. Дякуємо вам за це”, — сказав Глава держави.
Президент наголосив, що важливим фактором для України є питання відносин з ОБСЄ у контексті головування Албанії в цій організації.
Зеленський зазначив, що на зустрічі в Нормандському форматі у Парижі 9 грудня 2019 року сторони домовилися про кілька позицій щодо ОБСЄ, які допоможуть у досягненні миру на Донбасі. Йдеться про цілодобову роботу Спеціальної моніторингової місії, дзеркальне збільшення кількості спостерігачів на контрольованій Україною території та на окупованій, а також про доступ ОБСЄ на ділянки, де не відбулося розведення сил.
“Дуже важливо — це робота ОБСЄ у форматі 24/7 на всій території Донбасу, включно зі спостереженням на українсько-російському кордоні. І вкрай необхідно, щоб там були створені умови для безпеки спостерігачів. Це важлива гуманітарна місія”, — наголосив Президент України.
Еді Рама погодився, що такий формат допоможе отримувати більш достовірні дані спостереження, а також наголосив, що Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ слід посилити.
Сторони обговорили питання розширення мандата місії ОБСЄ в Україні.
Додатково йшлося про економічні відносини між Україною та Албанією. Зокрема, співрозмовники зробили акцент на розвитку туристичної галузі та потенціалу товарообігу.
Нагадаємо, Україна закликає ОБСЄ збільшити бюджет її місії на Донбасі.
Як повідомлялося в УНН, раніше сьогодні Еді Рама зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.
Після зустрічі Пристайко заявив, що Україна цього року планує відкрити посольство в столиці Албанії Тирані.