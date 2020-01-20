Зеленский напомнил председателю ОБСЕ о важности наблюдения на российско-украинской границе

"Для нас очень важно, что Албания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины. Спасибо вам за это", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что важным фактором для Украины является вопрос отношений с ОБСЕ в контексте председательства Албании в этой организации.

Зеленский отметил, что на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года стороны договорились о нескольких позициях по ОБСЕ, которые помогут в достижении мира на Донбассе. Речь идет о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии, зеркальном увеличении количества наблюдателей на контролируемой Украины территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведение сил.

"Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", - подчеркнул Президент Украины.

Эди Рама согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить.

Стороны обсудили вопросы расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине.

Дополнительно говорилось об экономических отношениях между Украиной и Албанией. В частности, собеседники сделали акцент на развитии туристической отрасли и потенциала товарооборота.

Напомним, Украина призывает ОБСЕ увеличить бюджет ее миссии на Донбассе.

Как сообщалось в УНН, ранее сегодня Эди Рама встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

После встречи Пристайко заявил, что Украина в этом году планирует открыть посольство в столице Албании Тиране.