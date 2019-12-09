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Зеленський і Путін потисли руки - Пєсков

Зеленський і Путін потисли руки - Пєсков

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін під час знайомства потиснули один одному руки. Про це повідомив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Президенти РФ і України - Володимир Путін і Володимир Зеленський - перед початком переговорів у "нормандському форматі" потисли один одному руки.

Так, на питання журналістів, чи був у Путіна і Зеленського контакт і чи обмінялися вони рукостисканням, Пєсков відповів: "Так. До початку зустрічі (в "нормандському форматі")".

Як раніше повідомляв УНН, в Парижі почалася зустріч у "нормандському форматі". Після зустрічі у Президента заплановані переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції і канцлером Німеччини.

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