Зеленський і Путін потисли руки - Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін під час знайомства потиснули один одному руки. Про це повідомив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Президенти РФ і України - Володимир Путін і Володимир Зеленський - перед початком переговорів у "нормандському форматі" потисли один одному руки.
Так, на питання журналістів, чи був у Путіна і Зеленського контакт і чи обмінялися вони рукостисканням, Пєсков відповів: "Так. До початку зустрічі (в "нормандському форматі")".
Як раніше повідомляв УНН, в Парижі почалася зустріч у "нормандському форматі". Після зустрічі у Президента заплановані переговори з російським лідером Володимиром Путіним.
Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції і канцлером Німеччини.