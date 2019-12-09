Зеленский и Путин обменялись рукопожатием - Песков

Президенты РФ и Украины - Владимир Путин и Владимир Зеленский - перед началом переговоров в "нормандском формате" обменялись рукопожатием.

Так, на вопрос журналистов, был ли у Путина и Зеленского контакт и обменялись ли они рукопожатием, Песков ответил: "Да. До начала встречи (в "нормандском формате")".

Как раньше сообщал УНН, в Париже началась встреча в "нормандском формате". После встречи у Президента запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Незадолго до этого, у Президента Украины завершились встречи с президентом Франции и канцлером Германии.