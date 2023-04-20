Зеленський: більшість українців не зрозуміють, якщо на саміті у Вільнюсі не прозвучить запрошення для України до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Більшість українців не зрозуміють, якщо на саміті у Вільнюсі не прозвучить запрошення для України до НАТО. Про це сказав Президент України у своєму традиційному зверненні, пише УНН.
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"Готуємось і до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року, але його зміст опрацьовується вже зараз. Саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо з партнерами.
Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу", - зазначив Президент.
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Володимир Зеленський наголосив, що Україна зробила все для того, щоб заявка до НАТО була задоволена.
"Складно навіть сказати, чий внесок у європейську та євроатлантичну безпеку більший, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", - підкреслив Президент.
Також, Зеленський зазначив, що в Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів, що є новим форматом співпраці України з партнерами.
"Конгрес місцевих та регіональних влад України, який обʼєднує центральну владу та місцевих керівників, тепер набуває міжнародного рівня. Щоб активніше залучати іноземних партнерів до відбудови в нашій державі, до розвитку економіки, інфраструктури в наших громадах", - сказав Зеленський.
Президент додав, що звертався до парламенту Мексики та подякував їм за підтримку українського погляду на міжнародну безпеку.
"Звернувся до парламенту Мексики, і це вже друге таке звернення до регіону Латинської Америки. Вдячний Мексиці за увагу до України та підтримку нашого погляду на міжнародну безпеку, на необхідність якнайширшого єднання світу для захисту міжнародного права", - зазначив Глава держави.
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