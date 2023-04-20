Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів продовження підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте продовження підтримки України з боку Нідерландів, передає УНН.
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«Жахлива війна в Україні триває. Під час нашої сьогоднішньої розмови ми зупинилися на тому, як хоробрі українці захищають Батьківщину, а також обговорили продовження підтримки України з боку Нідерландів», - написав Зеленський у Telegram.
Він нагадав, що сьогодні вранці Нідерланди та Данія оголосили про постачання Україні 14 танків Leopard 2.
Доповнення
В Україну прибули системи протиповітряної оборони Patriot від Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Німеччини.