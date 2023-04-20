Зеленский обсудил с премьером Нидерландов продолжение поддержки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте продолжение поддержки Украины со стороны Нидерландов, передает УНН.
Цитата
«Ужасная война в Украине продолжается. Во время нашего сегодняшнего разговора мы остановились на том, как храбрые украинцы защищают Родину, а также обсудили продолжение поддержки Украины со стороны Нидерландов», - написал Зеленский в Telegram.
Он напомнил, что сегодня утром Нидерланды и Дания объявили о поставке Украине 14 танков Leopard 2.
Дополнение
В Украину прибыли системы противовоздушной обороны Patriot от Соединенных Штатов Америки, Нидерландов и Германии.