Зеленский: большинство украинцев не поймут, если на саммите в Вильнюсе не прозвучит приглашение для Украины в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Большинство украинцев не поймут, если на саммите в Вильнюсе не прозвучит приглашение для Украины в НАТО. Об этом сказал Президент Украины в своем традиционном обращении, пишет УНН.
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"Готовимся и к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован на лето этого года, но его содержание прорабатывается уже сейчас. Именно на таких встречах, в контактах разного уровня, которые мы ведем с партнерами.
Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс", - отметил Президент.
Детали
Владимир Зеленский отметил, что Украина сделала все для того, чтобы заявка в НАТО была удовлетворена.
"Сложно даже сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше, чем наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Спасибо всем партнерам, которые нас в этом поддерживают", - подчеркнул Президент.
Также, Зеленский отметил, что в Киеве состоялся Международный саммит городов и регионов, что является новым форматом сотрудничества Украины с партнерами.
"Конгресс местных и региональных властей Украины, который объединяет центральную власть и местных руководителей, теперь приобретает международный уровень. Чтобы активнее привлекать иностранных партнеров к восстановлению в нашем государстве, к развитию экономики, инфраструктуры в наших громадах", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что обращался к парламенту Мексики и поблагодарил их за поддержку украинского взгляда на международную безопасность.
"Обратился к парламенту Мексики, и это уже второе такое обращение к региону Латинской Америки. Благодарен Мексике за внимание к Украине и поддержку нашего взгляда на международную безопасность, на необходимость широкого единения мира для защиты международного права", - отметил Глава государства.
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