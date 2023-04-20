Зеленский: большинство украинцев не поймут, если на саммите в Вильнюсе не прозвучит приглашение для Украины в НАТО

ukru
09:19 • 9970 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 35846 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 67132 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 109936 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 91241 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 121084 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 118179 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108094 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102208 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113150 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 67085 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 99269 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 108614 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 48000 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 60284 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 184934 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 215509 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 155738 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 162007 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 198232 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 100205 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 109319 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 125768 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 161050 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 167584 просмотра
Актуальное
Зеленский: большинство украинцев не поймут, если на саммите в Вильнюсе не прозвучит приглашение для Украины в НАТО

Зеленский: большинство украинцев не поймут, если на саммите в Вильнюсе не прозвучит приглашение для Украины в НАТО

Киев • УНН

 • 813930 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Большинство украинцев не поймут, если на саммите в Вильнюсе не прозвучит приглашение для Украины в НАТО. Об этом сказал Президент Украины в своем традиционном обращении, пишет УНН.

Цитата

"Готовимся и к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован на лето этого года, но его содержание прорабатывается уже сейчас. Именно на таких встречах, в контактах разного уровня, которые мы ведем с партнерами.

Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс", - отметил Президент.

Детали

Владимир Зеленский отметил, что Украина сделала все для того, чтобы заявка в НАТО была удовлетворена.

"Сложно даже сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше, чем наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Спасибо всем партнерам, которые нас в этом поддерживают", - подчеркнул Президент.

Также, Зеленский отметил, что в Киеве состоялся Международный саммит городов и регионов, что является новым форматом сотрудничества Украины с партнерами.

"Конгресс местных и региональных властей Украины, который объединяет центральную власть и местных руководителей, теперь приобретает международный уровень. Чтобы активнее привлекать иностранных партнеров к восстановлению в нашем государстве, к развитию экономики, инфраструктуры в наших громадах", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что обращался к парламенту Мексики и поблагодарил их за поддержку украинского взгляда на международную безопасность.

"Обратился к парламенту Мексики, и это уже второе такое обращение к региону Латинской Америки. Благодарен Мексике за внимание к Украине и поддержку нашего взгляда на международную безопасность, на необходимость широкого единения мира для защиты международного права", - отметил Глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обсудил с премьером Нидерландов продолжение поддержки Украины

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы