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Зеленський анонсував візит голови Пентагону в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін восени здійснить візит в Україну для розробки документів, підписаних у Пентагоні напередодні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час презентації програми трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Сьогодні (31 серпня - ред.) було підписано два важливих документи між нашими міністерствами, між Остіном та міністром Андрієм Тараном. Два документи — там є і про збільшення військової допомоги, і про співробітництво у багатьох безпекових напрямах. Буде розробка цього документу, тому що це напрямок”, — зазначив Зеленський.

“Ця угода буде розписана по деталях, ми очікуємо на міністра Остіна в Києві з його візитом. Він пообіцяв мені, що він буде, і будуть дві команди працювати восени цього року. Тобто, ми не відкладаємо політично кудись — на наступний рік, через рік”, — додав він.

Додамо

Напередодні Пентагон приймав українську делегацію. Зокрема, очільник оборонного відомства США мав зустріч з Президентом Володимиром Зеленським. Сторони, зокрема, обговорили питання російських навчань "Захід-2021" і нової партії Javelin.

Окрім того, у міністерстві оборони США 31 серпня було підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

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