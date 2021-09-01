Зеленский анонсировал визит главы Пентагона в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин осенью совершит визит в Украину для разработки документов, подписанных в Пентагоне накануне. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации программы трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона, передает корреспондент УНН.
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"Сегодня (31 августа - ред.) были подписаны два важных документа между нашими министерствами, между Остином и министром Андреем Тараном. Два документа - там есть и об увеличении военной помощи, и о сотрудничестве во многих направлениях по безопасности. Будет разработка этого документа, так как это направление", - отметил Зеленский.
"Это соглашение будет расписано по деталям, мы ожидаем министра Остина в Киеве с его визитом. Он пообещал мне, что он будет, и будут две команды работать осенью этого года. То есть, мы не откладываем политически куда-то - на следующий год, через год", - добавил он.
Добавим
Накануне Пентагон принимал украинскую делегацию. В частности, глава оборонного ведомства США встретился с Президентом Владимиром Зеленским. Стороны, в частности, обсудили вопросы российских учений "Запад-2021" и новой партии Javelin.
Кроме того, в министерстве обороны США 31 августа было подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.