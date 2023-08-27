Зеленський анонсував "потужний вересень" для України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у неділю про початок підготовки "потужного вересня для України" з не меншою, ніж цими тижнями, міжнародною активністю, пише УНН.
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"Уже почали готувати потужний вересень для України. Наша міжнародна активність буде не меншою, ніж цими тижнями", - вказав Зеленський у Telegram.
З його слів, перше – наш захист. "Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень", - вказав Президент.
"Безпекові гарантії для України. Вже скоро – наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до спільної безпекової архітектури", - зазначив Зеленський.
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Також він вказав, що постійно додають змісту першому Форуму оборонних індустрій. "Українського змісту. Міжнародного змісту. Вільний світ потребує більшої сили для свого захисту. Разом маємо такий потенціал і продемонструємо його", - вказав Глава держави.
"Готуємо українську участь у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генеральної Асамблеї ООН. Черговий Саміт перших леді та джентльменів – нарощуємо українську «мʼяку силу». Продовольча безпека світу – незмінний пріоритет. Протягом тижня – кілька нарад із цих питань", - повідомив Зеленський.
Президент зазначив, що "Україну чутиме Глобальний Південь". "Готуємо нову комунікацію", - вказав Зеленський.
"Днями ухвалено нове санкційне рішення Сполучених Штатів проти російських фізичних та юридичних осіб, які були залучені до злочинної депортації українських дітей із нашої тимчасово окупованої території. Це важливий крок. Україна вдячна за нього. Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів. Депортація дітей, свідоме й системне намагання позбавити їх будь-якого зв’язку з рідними, намагання навчити їх ненависті до рідної країни – це російська геноцидна політика, яка заслуговує на однакове засудження всіма у світі. І я дякую кожній державі, кожному лідеру та всім міжнародним інституціям, які допомагають нам у відновленні справедливості", - зазначив Глава держави.
"Об’єднаний світ сильніший, ніж агресор. У вересні єдності буде ще більше", - підсумував Президент.
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