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Зеленский анонсировал "мощный сентябрь" для Украины

Киев • УНН

 • 7959015 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в воскресенье о начале подготовки "мощного сентября для Украины" с не меньшей, чем в эти недели, международной активностью, пишет УНН.

Цитата

"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели", - указал Зеленский в Telegram.

По его словам, первое – наша защита. "Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров проинформирован о наших потребностях. Ожидаем решений", - указал Президент.

"Гарантии безопасности для Украины. Уже скоро – следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности", - отметил Зеленский.

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Также он указал, что постоянно добавляют содержания первому Форуму оборонных индустрий. "Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир нуждается в большей силе для своей защиты. Вместе имеем такой потенциал и продемонстрируем его", - указал Глава государства.

"Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной Саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую «мягкую силу». Продовольственная безопасность мира – неизменный приоритет. В течение недели – несколько совещаний по этим вопросам", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что "Украину будет слышать Глобальный Юг". "Готовим новую коммуникацию", - указал Зеленский.

"На днях принято новое санкционное решение Соединенных Штатов против российских физических и юридических лиц, которые были привлечены к преступной депортации украинских детей с нашей временно оккупированной территории. Это важный шаг. Украина благодарна за него. Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательное и системное стремление лишить их любой связи с родными, попытки научить их ненависти к родной стране – это российская геноцидная политика, которая заслуживает одинакового осуждения всеми в мире. И я благодарю каждое государство, каждого лидера и все международные институты, которые помогают нам в восстановлении справедливости", - отметил Глава государства.

"Объединенный мир сильнее, чем агрессор. В сентябре единства будет еще больше", - подытожил Президент.

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