Збиття підлітка патрульною машиною: ДБР розпочало провадження

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом збиття підлітка патрульною машиною у Львівській області, про що у ДБР повідомили у четвер, пише УНН.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП, у якій постраждав неповнолітній. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 286 КК України - повідомили у ДБР.

Суть справи

Інцидент стався 25 червня близько 18:34 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу зупинки села Красів, що на Львівщині. За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода - сімнадцятирічного хлопця, зазначили у ДБР.

Через ДТП підліток отримав тілесні ушкодження. Загрози життю постраждалого немає. Його госпіталізовано до львівської дитячої лікарні "Охматдит", де тривають обстеження, повідомили у бюро.

На Львівщині сталась ДТП за участі авто патрульної поліції, постраждала дитина