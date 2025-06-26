Збиття підлітка патрульною машиною: ДБР розпочало провадження
Київ • УНН
ДБР відкрило справу щодо наїзду поліцейською машиною на 17-річного хлопця на Львівщині. Потерпілого госпіталізували, загрози його життю немає.
Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом збиття підлітка патрульною машиною у Львівській області, про що у ДБР повідомили у четвер, пише УНН.
Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП, у якій постраждав неповнолітній. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 286 КК України
Суть справи
Інцидент стався 25 червня близько 18:34 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу зупинки села Красів, що на Львівщині. За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода - сімнадцятирічного хлопця, зазначили у ДБР.
Через ДТП підліток отримав тілесні ушкодження. Загрози життю постраждалого немає. Його госпіталізовано до львівської дитячої лікарні "Охматдит", де тривають обстеження, повідомили у бюро.
На Львівщині сталась ДТП за участі авто патрульної поліції, постраждала дитина25.06.25, 23:24 • 3690 переглядiв