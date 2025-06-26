Сбитие подростка патрульной машиной: ГБР начало производство

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту сбития подростка патрульной машиной во Львовской области, о чем в ГБР сообщили в четверг, пишет УНН.

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 286 УК Украины - сообщили в ГБР.

Суть дела

Инцидент произошел 25 июня около 18:34 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи остановки села Красов во Львовской области. По предварительным данным, служебный автомобиль Renault Duster под управлением инспектора полиции совершил наезд на пешехода - семнадцатилетнего парня, отметили в ГБР.

Из-за ДТП подросток получил телесные повреждения. Угрозы жизни пострадавшего нет. Он госпитализирован во львовскую детскую больницу "Охматдет", где продолжаются обследования, сообщили в бюро.

На Львовщине произошло ДТП с участием авто патрульной полиции, пострадал ребенок