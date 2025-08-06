Збитки понад 46 мільйонів гривень: директорка калуського заводу, повʼязаного з медведчуком, отримала підозру
Київ • УНН
Генеральній директорці АТ "Сегежа Україна" оголошено підозру у завданні державі багатомільйонних збитків. Вона передала майновий комплекс підприємства у користування фірмі, пов’язаній зі своїм сином.
Генеральній директорці АТ "Сегежа Україна" оголошено підозру у завданні державі багатомільйонних збитків. Вона передала майновий комплекс підприємства у користування фірмі, пов’язаній зі своїм сином, та завдала державі збитків на понад 46 мільйонів гривень. Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Завод пов’язують із проросійським політиком віктором медведчуком.
За даними слідства, 25% акцій товариства "Сегежа Україна" належать АТ "Оріана" (державний пакет акцій – 99,99%), решта 75 % — компанії з російським капіталом, щодо якої діють санкції РНБО та додаткові обмеження НБУ
Підозрювана, діючи всупереч закону та без згоди акціонерів, передала у користування фірмі свого сина весь майновий комплекс підприємства — виробничі будівлі, обладнання й активи вартістю понад 184 млн грн.
Після цього компанія почала використовувати ці потужності у власній діяльності та отримувати прибуток. Слідством встановлено, що через такі дії держава, як власник частки у 25%, втратила понад 46 млн грн.
Наразі прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Доповнення
Підприємство спеціалізується на виробництві паперової продукції, розташоване в місті Калуш Івано-Франківської області. За ухвалою Івано-Франківського міського суду у серпні 2024 року його передали в управління АРМА.
В травні цього року стало відомо, що АРМА оголосило про запуск процедури пошуку управителя "Сегежа Оріана Україна".