Ущерб более 46 миллионов гривен: директор калушского завода, связанного с медведчуком, получила подозрение

$41.680.11
48.090.26
ukenru
07:56 • 2198 просмотра
Правительство назначило Цивинского директором БЭБ - Свириденко
06:38 • 12196 просмотра
год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 80457 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
5 августа, 12:15 • 139783 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
5 августа, 10:48 • 85536 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
5 августа, 10:24 • 157924 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
5 августа, 10:08 • 67035 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
5 августа, 09:54 • 49771 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
5 августа, 06:28 • 42818 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
5 августа, 05:35 • 136126 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.1м/с
56%
751мм
Популярные новости
"Он делает отличную работу": Трамп намекнул, кого видит своим преемником5 августа, 23:27 • 18139 просмотра
Оккупанты имитируют туристический сезон на оккупированных территориях - ЦНС6 августа, 00:56 • 18363 просмотра
Полная оккупация Израилем Сектора Газа: в ООН сделали заявление6 августа, 02:24 • 16092 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в москву05:16 • 11585 просмотра
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 10268 просмотра
публикации
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 80457 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto5 августа, 12:15 • 139783 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине5 августа, 10:45 • 134428 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto5 августа, 10:24 • 157924 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией5 августа, 05:35 • 136126 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Крым
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ07:07 • 5694 просмотра
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 10514 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 76202 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 96791 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 87723 просмотра
Актуальное
Гаубица M777
Шахед-136
Нефть марки Brent
ЧатГПТ
Пистолет

Ущерб более 46 миллионов гривен: директор калушского завода, связанного с медведчуком, получила подозрение

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Генеральному директору АО "Сегежа Украина" объявлено подозрение в нанесении государству многомиллионных убытков. Она передала имущественный комплекс предприятия в пользование фирме, связанной со своим сыном.

Ущерб более 46 миллионов гривен: директор калушского завода, связанного с медведчуком, получила подозрение

Генеральному директору АО "Сегежа Украина" объявлено подозрение в нанесении государству многомиллионных убытков. Она передала имущественный комплекс предприятия в пользование фирме, связанной со своим сыном, и нанесла государству ущерб на более чем 46 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора. 

Завод связывают с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.

По данным следствия, 25% акций общества "Сегежа Украина" принадлежат АО "Ориана" (государственный пакет акций – 99,99%), остальные 75% — компании с российским капиталом, в отношении которой действуют санкции СНБО и дополнительные ограничения НБУ

— отметили в прокуратуре. 

Подозреваемая, действуя вопреки закону и без согласия акционеров, передала в пользование фирме своего сына весь имущественный комплекс предприятия — производственные здания, оборудование и активы стоимостью более 184 млн грн. 

После этого компания начала использовать эти мощности в собственной деятельности и получать прибыль. Следствием установлено, что из-за таких действий государство, как владелец доли в 25%, потеряло более 46 млн грн.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

Предприятие специализируется на производстве бумажной продукции, расположено в городе Калуш Ивано-Франковской области.  По постановлению Ивано-Франковского городского суда в августе 2024 года его передали в управление АРМА. 

В мае этого года стало известно, что АРМА объявило о запуске процедуры поиска управляющего "Сегежа Ориана Украина". 

Вероника Марченко

ЭкономикаКриминал и ЧП
Ивано-Франковская область
Национальный банк Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина