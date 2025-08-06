Ущерб более 46 миллионов гривен: директор калушского завода, связанного с медведчуком, получила подозрение
Киев • УНН
Генеральному директору АО "Сегежа Украина" объявлено подозрение в нанесении государству многомиллионных убытков. Она передала имущественный комплекс предприятия в пользование фирме, связанной со своим сыном.
Генеральному директору АО "Сегежа Украина" объявлено подозрение в нанесении государству многомиллионных убытков. Она передала имущественный комплекс предприятия в пользование фирме, связанной со своим сыном, и нанесла государству ущерб на более чем 46 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Завод связывают с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.
По данным следствия, 25% акций общества "Сегежа Украина" принадлежат АО "Ориана" (государственный пакет акций – 99,99%), остальные 75% — компании с российским капиталом, в отношении которой действуют санкции СНБО и дополнительные ограничения НБУ
Подозреваемая, действуя вопреки закону и без согласия акционеров, передала в пользование фирме своего сына весь имущественный комплекс предприятия — производственные здания, оборудование и активы стоимостью более 184 млн грн.
После этого компания начала использовать эти мощности в собственной деятельности и получать прибыль. Следствием установлено, что из-за таких действий государство, как владелец доли в 25%, потеряло более 46 млн грн.
Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Дополнение
Предприятие специализируется на производстве бумажной продукции, расположено в городе Калуш Ивано-Франковской области. По постановлению Ивано-Франковского городского суда в августе 2024 года его передали в управление АРМА.
В мае этого года стало известно, что АРМА объявило о запуске процедуры поиска управляющего "Сегежа Ориана Украина".