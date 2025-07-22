Збірна України здобула 4 медалі на юніорському ЧЄ з настільного тенісу

У чеській Остраві завершився чемпіонат Європи з настільного тенісу серед юніорів та кадетів, який зібрав 480 найсильніших молодих спортсменів із 42 країн континенту. Україну на цих змаганнях представили 16 тенісистів. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

За підсумками континентальної першості юніорська збірна України посіла шосте загальнокомандне місце, завоювавши чотири медалі - одну золоту та три срібні. До здобуття всіх нагород долучилася Вероніка Матюніна - йдеться у повідомленні.

Медалі українців на юніорському ЧЄ-2025 з настільного тенісу:

золото: Вероніка Матюніна / Даніель Берзоса (Іспанія) (змішаний парний розряд);

срібло: Вероніка Матюніна, Ольга Понько, Дар'я Ковальова, Вероніка Василенко та Аліна Оврях (командні змагання);

срібло: Вероніка Матюніна / Матільда Пінту (Португалія) (парний розряд);

срібло: Вероніка Матюніна (індивідуальний розряд).

Зазначається, що особливої уваги заслуговує золота медаль у змішаному парному розряді: Вероніка вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи разом із постійним партнером - іспанцем Даніелем Берзосою.

У порівнянні з минулим роком, коли Вероніка Матюніна здобула три нагороди, цьогорічний результат ще кращий — чотири медалі на одному чемпіонаті.

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