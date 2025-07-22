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Сборная Украины завоевала 4 медали на юниорском ЧЕ по настольному теннису

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Сборная Украины заняла шестое общекомандное место на юниорском ЧЕ по настольному теннису в Остраве, завоевав четыре медали: одну золотую и три серебряные. Вероника Матюнина причастна к получению всех наград, включая золото в смешанном парном разряде.

Сборная Украины завоевала 4 медали на юниорском ЧЕ по настольному теннису

В чешской Остраве завершился чемпионат Европы по настольному теннису среди юниоров и кадетов, который собрал 480 сильнейших молодых спортсменов из 42 стран континента. Украину на этих соревнованиях представили 16 теннисистов. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

По итогам континентального первенства юниорская сборная Украины заняла шестое общекомандное место, завоевав четыре медали – одну золотую и три серебряные. К получению всех наград присоединилась Вероника Матюнина

- говорится в сообщении.

Медали украинцев на юниорском ЧЕ-2025 по настольному теннису:

  • золото: Вероника Матюнина / Даниэль Берзоса (Испания) (смешанный парный разряд);
    • серебро: Вероника Матюнина, Ольга Понько, Дарья Ковалева, Вероника Василенко и Алина Оврях (командные соревнования);
      • серебро: Вероника Матюнина / Матильда Пинту (Португалия) (парный разряд);
        • серебро: Вероника Матюнина (индивидуальный разряд).

          Отмечается, что особого внимания заслуживает золотая медаль в смешанном парном разряде: Вероника во второй раз подряд стала чемпионкой Европы вместе с постоянным партнером – испанцем Даниэлем Берсосой.

          По сравнению с прошлым годом, когда Вероника Матюнина завоевала три награды, нынешний результат еще лучше — четыре медали на одном чемпионате.

          Тхэквондист Маненков завоевал для Украины второе золото на Универсиаде-202521.07.25, 12:39 • 10233 просмотра

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

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