Збірна Швейцарії назвала ганьбою рішення скасувати матч із Україною

За словами Тамі, збірна Швейцарії була мотивована та прагнула вибороти право на збереження прописки в очному поєдинку з українцями на полі.

“Це ганьба. Ми були готові грати і врятувати місце в Лізі А на футбольному полі. Ми були мотивовані зіграти в цьому фіналі. Ми також взяли б перенесення зустрічі на завтра. Дуже хотіли, щоб рішення було на футбольному полі, а не за його межами. Але ми повинні прийняти тепер те, що є”, — сказав Тамі.

Нагадаємо, що головний санлікар Люцерна скасував поєдинок Швейцарія — Україна.