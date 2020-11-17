Сборная Швейцарии назвала позором решение отменить матч с Украиной

По словам Тами, сборная Швейцарии была мотивирован и стремилась завоевать право на сохранение прописки в очном поединке с украинцами на поле.

“Это позор. Мы были готовы играть и спасти место в Лиге А на футбольном поле. Мы были мотивированы сыграть в этом финале. Мы также приняли бы перенос встречи на завтра. Очень хотели, чтобы решение было на футбольном поле, а не за его пределами. Но мы должны принять теперь то, что есть”, — сказал Тами.

Напомним, что главный санврач Люцерна отменил поединок Швейцария — Украина.