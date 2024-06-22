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Збірна Польщі стала першою командою, яка достроково вилетіла з Євро-2024

Київ • УНН

 • 19176 перегляди

Польща стала першою командою, яка вилетіла з Євро-2024 після поразки від Австрії з рахунком 1:3 на груповому етапі.

Збірна Польщі стала першою командою, яка достроково вилетіла з Євро-2024

Збірна Польщі, програвши збірній Австрії в межах другого туру групового етапу, стала першою командою, яка достроково вилетіла з Євро-2024 з футболу, передає УНН.

Деталі

Вчора збірна Польщі в межах другого туру групового етапу зустрілася зі збірною Австрії. Зустріч групи D, яка відбулася в Берліні, завершилася з рахунком 3:1 на користь австрійців.

У складі переможців відзначилися Гернот Траунер (9-а хвилина), Крістоф Баумгартнер (66) та Марко Арнаутович (78, з пенальті). У команди, що програла, м'яч забив Кшиштоф Пентек (30).

Таким чином збірна Австрії набрала 3 очки та продовжує боротьбу за путівку в плей-офф.

Євро-2024: Австрія впевнено обіграла Польщу з рахунком 3:121.06.24, 21:08 • 25543 перегляди

Навіть якщо Польща переможе в останньому матчі, то все одно залишиться на останньому місці через те, що будуть враховуватися очні зустрічі між командами, в яких Польща вже програла Австрії та Нідерландам. Тобто, якщо Австрія в останньому матчі програє Нідерландам, а Польща виграє у Франції, то поляки все одно залишаться на останньому місці.

Водночас в паралельному матчі Нідерландів та Франції було зафіксовано нульову нічию, через що збірна Польщі втратила теоретичні шанси на вихід з групи.

Ситуація в групі D наступна: на першому місці з 4 очками в активі перебувають Нідерланди. Франція, яка також має у своєму активі 4 очки - на другому місці. На третьому - збірна Австрія (3 очки). На останньому - Польща з нулем очків в активі.

Нагадаємо

Завдяки голам Миколи Шапаренка та Романа Яремчука, Україна отримала першу перемогу на Євро-2024, обігравши рамках другого туру групового етапу збірну Словаччини з рахунком - 2:1.

Павло Башинський

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