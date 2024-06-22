Сборная Польши, проиграв сборной Австрии в рамках второго тура группового этапа, стала первой командой, досрочно вылетевшей из Евро-2024 по футболу, передает УНН.

Детали

Вчера сборная Польши в рамках второго тура группового этапа встретилась со сборной Австрии. Встреча группы D, которая состоялась в Берлине, завершилась со счетом 3:1 в пользу австрийцев.

В составе победителей отличились Гернот Траунер (9-я минута), Кристоф Баумгартнер (66) и Марко Арнаутович (78, с пенальти). У проигравшей команды мяч забил Кшиштоф Пентек (30).

Таким образом сборная Австрии набрала 3 очка и продолжает борьбу за путевку в плей-офф.

Евро-2024: Австрия уверенно обыграла Польшу со счетом 3:1

Даже если Польша одержит победу в последнем матче, то все равно останется на последнем месте из-за того, что будут учитываться очные встречи между командами, в которых Польша уже проиграла Австрии и Нидерландам. То есть, если Австрия в последнем матче проиграет Нидерландам, а Польша выиграет у Франции, то поляки все равно останутся на последнем месте.

В то же время в параллельном матче Нидерландов и Франции было зафиксировано нулевую ничью, из-за чего сборная Польши потеряла теоретические шансы на выход из группы.

Ситуация в группе В следующая: На первом месте с 4 точками в активе находятся Нидерланды. Франция, которая также имеет в своем активе 4 очка - на втором месте. На третьем - сборная Австрия (3 очка). На последнем - Польша с нулем очков в активе.

Напомним

Благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука, Украина одержала первую победу на Евро-2024, обыграв рамках второго тура группового этапа сборную Словакии со счетом - 2:1.