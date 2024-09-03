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Збільшення видатків для Сил оборони на майже 500 млрд гривень: в Мінфіні розповіли, куди направлять кошти

Збільшення видатків для Сил оборони на майже 500 млрд гривень: в Мінфіні розповіли, куди направлять кошти

Київ • УНН

 • 29835 перегляди

Верховна Рада підтримала законопроєкт про збільшення видатків на оборону на 495,3 млрд грн у 2024 році. Кошти розподілять між Міноборони, МВС, ГУР, СБУ та іншими силовими структурами.

Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт, який передбачає збільшення у 2024 році державного бюджету на майже 500 млрд гривень.

В Міністерстві фінансів розповіли, куди планується направити кошти, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада України підтримала за основу внесення змін до держбюджету-2024 з метою збільшення видатків сектору безпеки та оборони на 495,3 млрд гривень. Водночас законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, який є системно пов’язаним зі змінами до держбюджету, парламентарі відправили на повторне перше читання

- йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що майже 500 млрд гривень планується розділи між:

Міноборони – 355,6 млрд гривень;

МВС – 108,1 млрд гривень, (зокрема: Нацполіція – 15,2 млрд гривень; Держприкордонслужба – 41,9 млрд гривень; Нацгвардія – 48,2 млрд гривень; ДСНС – 2,8 млрд гривень);

Державної спеціальної служби транспорту – 18 млрд гривень;

ГУР Міноборони – 7,5 млрд гривень;

СБУ – 5,1 млрд гривень;

Служби зовнішньої розвідки – 0,5 млрд гривень;

Держспецзв’язку – 0,3 млрд гривень;

Управління державної охорони України – 0,1 млрд гривень.

Ці кошти планується взяти за рахунок збільшення доходів загального фонду державного бюджету на 120,8 млрд гривень; скорочення видатків з обслуговування і погашення держборгу (115,4 млрд гривень); збільшення плану розміщень ОВДП на 216 млрд гривень; скорочення низки видатків у загальному та спеціальному фонді держбюджету на 10,6 млрд гривень.

Нагадаємо

Сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт, який передбачає збільшення у 2024 році державного бюджету на 500 млрд гривень.

Також сьогодні Рада 224 голосами "За" при 226 необхідних не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо збільшення податків на 30 млрд. Документ відправили на повторне перше читання. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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