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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Увеличение расходов для Сил обороны на почти 500 млрд гривен: в Минфине рассказали, куда направят средства

Увеличение расходов для Сил обороны на почти 500 млрд гривен: в Минфине рассказали, куда направят средства

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 14:41  •  14550 просмотра

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Верховная Рада поддержала законопроект об увеличении расходов на оборону на 495,3 млрд грн в 2024 году. Средства распределят между Минобороны, МВД, ГУР, СБУ и другими силовыми структурами.

Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект, который предусматривает увеличение в 2024 году государственного бюджета на почти 500 млрд гривен.

В Министерстве финансов рассказали, куда планируется направить средства, передает УНН.

Детали

Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада Украины поддержала за основу внесение изменений в госбюджет-2024 с целью увеличения расходов сектора безопасности и обороны на 495,3 млрд гривен. В то же время законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который системно связан с изменениями в госбюджет, парламентарии отправили на повторное первое чтение

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что почти 500 млрд гривен планируется разделить между:

Минобороны - 355,6 млрд гривен;

МВД - 108,1 млрд гривен, (в частности: Нацполиция - 15,2 млрд гривен; Госпогранслужба - 41,9 млрд гривен; Нацгвардия - 48,2 млрд гривен; ГСЧС - 2,8 млрд гривен);

Государственной специальной службы транспорта - 18 млрд гривен;

ГУР Минобороны - 7,5 млрд гривен;

СБУ - 5,1 млрд гривен;

Службы внешней разведки - 0,5 млрд гривен;

Госспецсвязи - 0,3 млрд гривен;

Управление государственной охраны Украины - 0,1 млрд гривен.

Эти средства планируется взять за счет увеличения доходов общего фонда государственного бюджета на 120,8 млрд гривен; сокращения расходов по обслуживанию и погашению госдолга (115,4 млрд гривен); увеличения плана размещений ОВГЗ на 216 млрд гривен; сокращения ряда расходов в общем и специальном фонде госбюджета на 10,6 млрд гривен.

Напомним,

Сегодня, 3 сентября, Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект, который предусматривает увеличение в 2024 году государственного бюджета на 500 млрд гривен.

Также сегодня Рада 224 голосами «За» при 226 необходимых не смогла принятьи в первом чтении законопроект об увеличении налогов на 30 млрд. Документ отправили на повторное первое чтение. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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