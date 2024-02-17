Збільшена активність ворожої авіації загрожує східним та південно-східним регіонам України
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили про посилення активності російської авіації поблизу східних і південно-східних районів, де було оголошено повітряну тривогу через загрозу потенційних авіаударів.
Повітряні сили України повідомили про збільшену активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках країни. За інформацією військових джерел, існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для областей, в яких вже оголошена повітряна тривога. Передає УНН.
За останню добу рф завдала 8 ракетних ударів, 55 авіаційних атак, 137 залпових обстрілів17.02.24, 07:36 • 32595 переглядiв