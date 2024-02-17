Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили об усилении активности российской авиации вблизи восточных и юго-восточных районов, где была объявлена воздушная тревога из-за угрозы потенциальных авиаударов.
Воздушные силы Украины сообщили об увеличенной активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях страны. По информации военных источников, существует угроза применения авиационных средств поражения для областей, в которых уже объявлена воздушная тревога. Передает УНН.
За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов17 февраля 2024, 05:36 • 20608 просмотров
Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины
Военно-воздушные силы Украины сообщили об усилении активности российской авиации вблизи восточных и юго-восточных районов, где была объявлена воздушная тревога из-за угрозы потенциальных авиаударов.
рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске
17 февраля под артиллерийский и минометный огонь противника попали 13 населенных пунктов Харьковской области, в частности Казачья Лопань, Боровское, Петропавловка, Синьковка и Ивановка. Авиаудары российской авиации были нанесены по селам Гатище, Уды и Екатериновка. В Купянске в результате обстрела в 2:35 ночи был поврежден дом и ранены 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.
Оккупанты потеряли более 1000 человек за минувшие сутки
По данным украинских военных, за минувшие сутки рф потеряла более 1000 военнослужащих.
рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека
рф 15 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 46 снарядов. В результате этих атак 2 человека получили ранения.
рф обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, жертв нет
рф выпустила полтора десятка по Никопольскому району Днепропетровской области, целями которых были Никополь и Марганец, но никто не пострадал.
В селе Дмитровка в результате российского обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет
Жилой дом в селе Дмитровка Николаевской области был разрушен в результате вражеского артиллерийского обстрела 16 февраля. Жертв и пострадавших нет.
За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов
россия нанесла многочисленные ракетные и воздушные удары по всей территории Украины, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки в нескольких регионах.
Госбюджет 2024: Кассовые расходы достигли 150,2 млрд грн в январе
В январе 2024 года из государственного бюджета было выделено 150,2 млрд грн кассовых расходов, из которых самыми весомыми направлениями являются заработная плата с начислениями - 75,9 млрд грн, в том числе 57,4 млрд грн для военнослужащих, социальное обеспечение - 42 млрд грн и трансферты местным бюджетам - 11,8 млрд грн.
198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения
Правительство приняло решение о выделении 198,8 млн грн с единого счета UNITED24 на закупку медицинского оборудования и специализированного автотранспорта.
В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега
Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в ближайшие дни в Киеве будет относительно спокойная погода с периодами без осадков, ночью в воскресенье пройдет небольшой мокрый снег, а во вторник - мокрый снег с дождем.