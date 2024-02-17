Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины

В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в ближайшие дни в Киеве будет относительно спокойная погода с периодами без осадков, ночью в воскресенье пройдет небольшой мокрый снег, а во вторник - мокрый снег с дождем.