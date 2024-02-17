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Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины

Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 07:03  •  14818 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили об усилении активности российской авиации вблизи восточных и юго-восточных районов, где была объявлена воздушная тревога из-за угрозы потенциальных авиаударов.

Воздушные силы Украины сообщили об увеличенной активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях страны. По информации военных источников, существует угроза применения авиационных средств поражения для областей, в которых уже объявлена воздушная тревога. Передает УНН.

За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов17 февраля 2024, 05:36 • 20608 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
ukrainaУкраина
Збільшена активність ворожої авіації загрожує східним та південно-східним регіонам України
Increased activity of enemy aircraft threatens eastern and southeastern regions of Ukraine
Новости по теме

Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины

Военно-воздушные силы Украины сообщили об усилении активности российской авиации вблизи восточных и юго-восточных районов, где была объявлена воздушная тревога из-за угрозы потенциальных авиаударов.

Война •   •  14818 просмотра
Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины

рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске

17 февраля под артиллерийский и минометный огонь противника попали 13 населенных пунктов Харьковской области, в частности Казачья Лопань, Боровское, Петропавловка, Синьковка и Ивановка. Авиаудары российской авиации были нанесены по селам Гатище, Уды и Екатериновка. В Купянске в результате обстрела в 2:35 ночи был поврежден дом и ранены 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Война •   •  16406 просмотра
рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске

Оккупанты потеряли более 1000 человек за минувшие сутки

По данным украинских военных, за минувшие сутки рф потеряла более 1000 военнослужащих.

Война •   •  18525 просмотра
Оккупанты потеряли более 1000 человек за минувшие сутки

рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека

рф 15 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 46 снарядов. В результате этих атак 2 человека получили ранения.

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рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека

рф обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, жертв нет

рф выпустила полтора десятка по Никопольскому району Днепропетровской области, целями которых были Никополь и Марганец, но никто не пострадал.

Война •   •  20576 просмотра
рф обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, жертв нет

В селе Дмитровка в результате российского обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет

Жилой дом в селе Дмитровка Николаевской области был разрушен в результате вражеского артиллерийского обстрела 16 февраля. Жертв и пострадавших нет.

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В селе Дмитровка в результате российского обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет

За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов

россия нанесла многочисленные ракетные и воздушные удары по всей территории Украины, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки в нескольких регионах.

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За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов

Госбюджет 2024: Кассовые расходы достигли 150,2 млрд грн в январе

В январе 2024 года из государственного бюджета было выделено 150,2 млрд грн кассовых расходов, из которых самыми весомыми направлениями являются заработная плата с начислениями - 75,9 млрд грн, в том числе 57,4 млрд грн для военнослужащих, социальное обеспечение - 42 млрд грн и трансферты местным бюджетам - 11,8 млрд грн.

Экономика •   •  25204 просмотра
Госбюджет 2024: Кассовые расходы достигли 150,2 млрд грн в январе

198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения

Правительство приняло решение о выделении 198,8 млн грн с единого счета UNITED24 на закупку медицинского оборудования и специализированного автотранспорта.

Здоровье •   •  19235 просмотра
198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения

В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в ближайшие дни в Киеве будет относительно спокойная погода с периодами без осадков, ночью в воскресенье пройдет небольшой мокрый снег, а во вторник - мокрый снег с дождем.

Киев •   •  22395 просмотра
В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега