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Збій у "Резерв+": Міноборони очікує відновлення роботи найближчим часом

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Міноборони підтвердило тимчасові труднощі з авторизацією в додатку "Резерв+" через високе навантаження. Фахівці працюють над усуненням проблеми, очікується швидке відновлення роботи застосунку.

Збій у "Резерв+": Міноборони очікує відновлення роботи найближчим часом

Міноборони підтвердило збій у роботі додатку "Резерв+" і вказали, що відновлення роботи застосунку у звичному режимі очікується найближчим часом, пише УНН.

У роботі "Резерв+" тимчасово спостерігаються труднощі з авторизацією, яка відбувається повільніше через високе навантаження. Фахівці працюють над усуненням проблеми

- повідомили у Міноборони.

Водночас, як вказано, "якщо користувач уже згенерував PDF-документ у системі, він може вільно користуватися ним під час перевірок – такий документ має ту саму юридичну силу, що й паперовий".

Найближчим часом очікуємо роботу застосунку у звичному режимі

- вказали у Міноборони.

Нагадаємо

Раніше користувачі повідомили про збій у додатку "Резерв+".

Масштабний збій у "Резерв+" 10 липня: робота застосунку паралізована10.07.25, 10:37 • 820 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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