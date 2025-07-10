Збій у "Резерв+": Міноборони очікує відновлення роботи найближчим часом
Київ • УНН
Міноборони підтвердило тимчасові труднощі з авторизацією в додатку "Резерв+" через високе навантаження. Фахівці працюють над усуненням проблеми, очікується швидке відновлення роботи застосунку.
Міноборони підтвердило збій у роботі додатку "Резерв+" і вказали, що відновлення роботи застосунку у звичному режимі очікується найближчим часом, пише УНН.
У роботі "Резерв+" тимчасово спостерігаються труднощі з авторизацією, яка відбувається повільніше через високе навантаження. Фахівці працюють над усуненням проблеми
Водночас, як вказано, "якщо користувач уже згенерував PDF-документ у системі, він може вільно користуватися ним під час перевірок – такий документ має ту саму юридичну силу, що й паперовий".
Найближчим часом очікуємо роботу застосунку у звичному режимі
Нагадаємо
Раніше користувачі повідомили про збій у додатку "Резерв+".
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