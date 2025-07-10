Сбой в "Резерв+": Минобороны ожидает возобновления работы в ближайшее время

Минобороны подтвердило сбой в работе приложения "Резерв+" и указало, что восстановление работы приложения в обычном режиме ожидается в ближайшее время, пишет УНН.

В работе "Резерв+" временно наблюдаются трудности с авторизацией, которая происходит медленнее из-за высокой нагрузки. Специалисты работают над устранением проблемы - сообщили в Минобороны.

В то же время, как указано, "если пользователь уже сгенерировал PDF-документ в системе, он может свободно пользоваться им во время проверок – такой документ имеет ту же юридическую силу, что и бумажный".

В ближайшее время ожидаем работу приложения в обычном режиме - указали в Минобороны.

Напомним

Ранее пользователи сообщили о сбое в приложении "Резерв+".

Масштабный сбой в "Резерв+" 10 июля: работа приложения парализована