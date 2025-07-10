Сбой в "Резерв+": Минобороны ожидает возобновления работы в ближайшее время
Киев • УНН
Минобороны подтвердило временные трудности с авторизацией в приложении «Резерв+» из-за высокой нагрузки. Специалисты работают над устранением проблемы, ожидается быстрое возобновление работы приложения.
Минобороны подтвердило сбой в работе приложения "Резерв+" и указало, что восстановление работы приложения в обычном режиме ожидается в ближайшее время, пишет УНН.
В работе "Резерв+" временно наблюдаются трудности с авторизацией, которая происходит медленнее из-за высокой нагрузки. Специалисты работают над устранением проблемы
В то же время, как указано, "если пользователь уже сгенерировал PDF-документ в системе, он может свободно пользоваться им во время проверок – такой документ имеет ту же юридическую силу, что и бумажный".
В ближайшее время ожидаем работу приложения в обычном режиме
Напомним
Ранее пользователи сообщили о сбое в приложении "Резерв+".
Масштабный сбой в "Резерв+" 10 июля: работа приложения парализована10.07.25, 10:37 • 802 просмотра