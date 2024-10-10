Зазнавали тиску і погроз: представники Омбудсмана провідали дітей у виховному спецзакладі на Львівщині та виявили нові данні

Хоча під час індивідуальної оцінки їхніх потреб, вихованці навчально-реабілітаційного центру на Львівщині виражали обережність, втім під час тривалого спілкування окремі діти розкривались – повідомили про психологічний тиск та підтвердили події, у яких було вчинено насильство.

Пише УНН із посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

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У новому повідомленні Омбудсман розповів, яка наразі ситуація із дотримання прав дитини у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.

7 та 8 жовтня, співробітники Секретаріату Уповноваженого за моїм дорученням здійснили повторний візит до закладу, де в той момент проводилась індивідуальна оцінка потреб дітей – розповів Лубінець.

Омбудсман припускає, що працівники закладу ймовірно провели попередню роботу з дітьми, роз’яснивши, що можна говорити, а що ні.

Проте під час тривалого спілкування окремі діти розкривались та розповідали.

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За інформацією Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, вихованці спецзакладу підтвердили наступне:

Окремі діти розповіли про психологічнй тиск, насильство і погрози;

Інші повідомляли, що були свідками вчинення насильства над іншими вихованцями закладу.

Це свідчить, що таким дітям потрібна не разова допомога, а довготривалий супровід психолога або наставника. – зазначив Дмитро Лубінець.

Ще один важливий аспект стосується влаштування і забезпечення дітей навчанням.

Згідно з попередніми результатами індивідуальної оцінки потреб дітей, більше ніж половина дітей не мали б перебувати у закладі, підкреслив Омбудсман.

У дітей спостерігається педагогічна занедбаність, а це можливий наслідок надання неякісних освітніх послуг або влаштування дітей до закладу відповідно до застарілих висновків інклюзивно-ресурсних центрів. Цим дітям рекомендовано влаштування до сімейних форм виховання або забезпечення інклюзивним навчанням чи навчанням у закладі середньої освіти. – ідеться у дописі.

Лубінець нагадав, що досудове розслідування за фактами насильства над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині продовжується.

Також було зазначено, що в Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, очікують "термінової релокації дітей з метою унеможливлення тиску на них та насильства, возз'єднання рідних братів і сестер".

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