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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подвергались давлению и угрозам: представители Омбудсмана навестили детей в воспитательном спецучреждении на Львовщине и обнаружили новые данные

Подвергались давлению и угрозам: представители Омбудсмана навестили детей в воспитательном спецучреждении на Львовщине и обнаружили новые данные

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10 октября 2024, 13:47  •  3830 просмотра

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Представители Омбудсмана посетили детей в учебно-реабилитационном центре на Львовщине. Воспитанники подтвердили факты психологического давления, угроз и насилия, а также выявлено педагогическую запущенность детей.

Хотя во время индивидуальной оценки их потребностей, воспитанники учебно-реабилитационного центра на Львовщине выражали осторожность, впрочем во время длительного общения отдельные дети раскрывались - сообщили о психологическом давлении и подтвердили события, в которых было совершено насилие.

Пишет УНН со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Детали

В новом сообщении Омбудсман рассказал, какая сейчас ситуация с соблюдением прав ребенка в учебно-реабилитационном центре на Львовщине.

7 и 8 октября, сотрудники Секретариата Уполномоченного по моему поручению осуществили повторный визит в заведение, где в тот момент проводилась индивидуальная оценка потребностей детей - рассказал Лубинец.

Омбудсман предполагает, что работники заведения вероятно провели предварительную работу с детьми, разъяснив, что можно говорить, а что нет.

Однако во время длительного общения отдельные дети раскрывались и рассказывали.

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По информации Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, воспитанники спецучреждения подтвердили следующее:

Отдельные дети рассказали о психологическом давлении, насилии и угрозах;

Другие сообщали, что были свидетелями совершения насилия над другими воспитанниками заведения.

Это свидетельствует, что таким детям нужна не разовая помощь, а длительное сопровождение психолога или наставника.

- отметил Дмитрий Лубинец.

Еще один важный аспект касается устройства и обеспечения детей обучением.

Согласно предварительным результатам индивидуальной оценки потребностей детей, более половины детей не должны были бы находиться в заведении, подчеркнул Омбудсман.

У детей наблюдается педагогическая запущенность, а это возможное следствие предоставления некачественных образовательных услуг или устройства детей в заведение в соответствии с устаревшими выводами инклюзивно-ресурсных центров. Этим детям рекомендовано устройство в семейные формы воспитания или обеспечение инклюзивным обучением или обучением в учреждении среднего образования.

- говорится в заметке.

Лубинец напомнил, что досудебное расследование по фактам насилия над детьми в учебно-реабилитационном центре на Львовщине продолжается.

Также было отмечено, что у Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, ожидают «срочной релокации детей с целью предотвращения давления на них и насилия, воссоединения родных братьев и сестер».

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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