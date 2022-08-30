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Заяви Папи Римського щодо війни в Україні не слід розцінювати як політичну позицію – Ватикан

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Заяви Папи Римського Франциска щодо війни, яку розпочала росія в Україні, не слід розцінювати як політичну позицію. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Святого Престолу.

Заяви Папи Римського щодо війни в Україні не слід розцінювати як політичну позицію – Ватикан

У заяві зазначається, що у контексті війни в Україні мали місце численні виступи Папи Римського та його співробітників. Проте протягом останніх днів виникали публічні дискусії щодо політичного значення, присвоюваного таким висловлюванням.

Цитата

«Слова Святішого Отця щодо цього драматичного питання потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції. Стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала російська федерація, виступи Святішого Отця Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської», - повідомили в заяві.

Доповнення

Папа Римський Франциск під час колективної аудієнції прокоментував загибель дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної, вказавши, що "невинні розплачуються за війну".

Міністерство закордонних справ України викликало Апостольського Нунція Вісвалдаса Кулбокаса після того, як Папа Римський Франциск прокоментував загибель дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної, вказавши, що "невинні розплачуються за війну".

Раніше

21 серпня стало відомо, що дочка публіциста та одного з ідеологів "русского мира" загинула під час детонації саморобного вибухового пристрою.

фсб рф заявила про розкриття вбивства дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної, назвавши ім'я українки як підозрюваної. Таку версію відкинув Центр СтратКому, заявивши, що ці звинувачення – бездоказові та є частиною інформаційної війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної не є відповідальністю України. Так Зеленський прокоментував звинувачення росії щодо вбивства пропагандистки дугіної під час брифінгу.

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