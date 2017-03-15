Завтра відбудеться засідання уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Завтра, 16 березня, під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання Уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"16 березня під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання Уряду.", - йдеться в повідомленні.
Засідання розпочнеться об 11:00.
Місце проведення: Будинок уряду, вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд.
Завтра, 16 березня, Кабмін має проаналізувати економічні аспекти ситуації з блокадою Донбасу.
Як повідомляв УНН, що Кабмін вважає, що правоохоронці у ситуації з блокувальниками діяли законно.
Нагадаємо, що вчора на в'їзді у Слов'янськ між активістами блокади та правоохоронцями сталася сутичка, в якій постраждали семеро правоохоронців.