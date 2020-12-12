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Завтра в Україні потеплішає - синоптики

Завтра в Україні потеплішає - синоптики

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Уже завтра в Україні очікується незначне, але все ж потепління. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

“13-14 грудня в Україні, крім сходу та південного сходу невеликі, місцями помірні опади; підвищення температури на 2-4°”, — повідомили синоптики.

За даними Укргідрометцентру, у найближчі три доби у південно-східних областях пориви східного вітру 15-20 м/с.

Сьогодні ж Україні обіцяють невеликий мокрий сніг та дощ; крім Закарпаття та півдня країни, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°, на Закарпатті та у південній частинні вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

Нагадаємо, в Україні досі без світла залишаються 20 населених пунктів.

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