Завтра в Україні потеплішає - синоптики

“13-14 грудня в Україні, крім сходу та південного сходу невеликі, місцями помірні опади; підвищення температури на 2-4°”, — повідомили синоптики.

За даними Укргідрометцентру, у найближчі три доби у південно-східних областях пориви східного вітру 15-20 м/с.

Сьогодні ж Україні обіцяють невеликий мокрий сніг та дощ; крім Закарпаття та півдня країни, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°, на Закарпатті та у південній частинні вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

Нагадаємо, в Україні досі без світла залишаються 20 населених пунктів.