Завтра в Украине потеплеет - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Уже завтра в Украине ожидается незначительное, но все же потепление. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"13-14 декабря в Украине, кроме востока и юго-востока небольшие, местами умеренные осадки; повышение температуры на 2-4°", - сообщили синоптики.
По данным Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток в юго-восточных областях порывы восточного ветра 15-20 м/с.
Сегодня же Украине обещают небольшой мокрый снег и дождь; кроме Закарпатья и юга страны, гололед, на дорогах гололедица; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°, на Закарпатье и в южной частные ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.
Напомним, в Украине до сих пор без света остаются 20 населенных пунктов.