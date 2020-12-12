Завтра в Украине потеплеет - синоптики

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77047 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100397 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116612 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151642 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199587 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195302 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282948 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 333424 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157995 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143228 просмотра

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Завтра в Украине потеплеет - синоптики

Завтра в Украине потеплеет - синоптики

Киев  •  УНН

 • 27111 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Уже завтра в Украине ожидается незначительное, но все же потепление. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"13-14 декабря в Украине, кроме востока и юго-востока небольшие, местами умеренные осадки; повышение температуры на 2-4°", - сообщили синоптики.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток в юго-восточных областях порывы восточного ветра 15-20 м/с.

Сегодня же Украине обещают небольшой мокрый снег и дождь; кроме Закарпатья и юга страны, гололед, на дорогах гололедица; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°, на Закарпатье и в южной частные ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.

Напомним, в Украине до сих пор без света остаются 20 населенных пунктов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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