В Україні сьогодні вдень на дорогах ожеледиця

“У Києві та Київській області вдень 12 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). 12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця; вдень у західних (крім Закарпаття), центральних, східних і у північних областях ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться в повідомленні.

В гідрометцентрі нагадали українцям, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Як повідомляв УНН, синоптики оголосили штормове попередження по Україні на суботу, 12 грудня.