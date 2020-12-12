В Украине сегодня днем на дорогах гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Украине сегодня днем на дорогах гололедица, в частности в столице и Киевской области. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
“В Киеве и Киевской области днем 12 декабря гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый). 12 декабря в Украине на дорогах гололедица, днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях гололед (І уровень опасности, желтый)”, — говорится в сообщении.
В гидрометцентре напомнили украинцам, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Как сообщал УНН, синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине на субботу, 12 декабря.