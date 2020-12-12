В Україні досі без світла залишаються 20 населених пунктів

"Станом на 7:00 12 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) залишаються знеструмленими 20 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернівецька – 11, Київська – 5 та Житомирська – 4", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, станом на ранок 11 грудня через негоду в Україні було знеструмлено 173 населених пункти у трьох областях.