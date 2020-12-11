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Через негоду в Україні знеструмило понад 170 населених пунктів - ДСНС

Через негоду в Україні знеструмило понад 170 населених пунктів - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Станом на ранок п'ятниці через негоду в Україні знеструмлено 173 населених пункти у трьох областях. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.

“Станом на 7:00 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 173 населених пункти у 3 областях, а саме: Київська — 79, Житомирська — 58, Чернівецька — 36”, — йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У ДСНС додали, що 10 грудня в зв’язку з погіршенням погодних умов на час проведення обробки дорожнього покриття спецтехнікою Служби автомобільних доріг, було введено тимчасові обмеження руху великогабаритного транспорту та автобусів на дорогах державного значення в Житомирській, Київській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

“Станом на 7:00 11 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху немає”, — повідомили надзвичайники.

Нагадаємо, вчора на тлі погіршення погодних умов у столиці за добу сталось понад 120 ДТП.

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