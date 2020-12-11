Из-за непогоды в Украине обесточены более 170 населенных пунктов - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. По состоянию на утро пятницы из-за непогоды в Украине обесточены 173 населенных пункта в трех областях. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.
“По состоянию на 7:00 11 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 173 населенных пункта в 3 областях, а именно: Киевская — 79, Житомирская — 58, Черновицкая — 36”, — говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В ГСЧС добавили, что 10 декабря в связи с ухудшением погодных условий на время проведения обработки дорожного покрытия спецтехникой Службы автомобильных дорог, было введены временные ограничения движения крупногабаритного транспорта и автобусов на дорогах государственного значения в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
“По состоянию на 7:00 11 декабря по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Ограничений движения нет”, — сообщили чрезвычайники.
Напомним, вчера на фоне ухудшения погодных условий в столице за сутки произошло более 120 ДТП.