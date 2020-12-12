В Украине до сих пор без света остаются 20 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Украине без света остаются 20 населенных пунктов в трех областях, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 12 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) остаются обесточенными 20 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Черновицкая - 11, Киевская - 5 и Житомирская - 4", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, по состоянию на утро 11 декабря из-за непогоды в Украине было обесточено 173 населенных пункта в трех областях.