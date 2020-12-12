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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 75265 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 99280 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116086 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151154 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199224 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195128 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282642 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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2 марта, 18:15 • 332936 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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В Украине до сих пор без света остаются 20 населенных пунктов

В Украине до сих пор без света остаются 20 населенных пунктов

Киев  •  УНН

 • 12849 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Украине без света остаются 20 населенных пунктов в трех областях, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 12 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) остаются обесточенными 20 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Черновицкая - 11, Киевская - 5 и Житомирская - 4", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, по состоянию на утро 11 декабря из-за непогоды в Украине было обесточено 173 населенных пункта в трех областях.

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