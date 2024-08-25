Завтра в Україні вимикати світло не планують
Київ • УНН
Укренерго повідомляє, що 26 серпня відключення електроенергії не прогнозуються. Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію з 18:00 до 23:00 та користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.
Відключати світло завтра в Україні не планують, але громадян закликають ощадливо споживати електроенергію з 18:00 до 23:00, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, 26 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
Українців закликали користуватись потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 23:00", - резюмували у компанії.
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